Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele repartizarii computerizate pentru admiterea la liceu 2023 arata ca, la nivel național, au ramas nerepartizați 1.619 elevi și sunt 7.727 de locuri neocupate. Deși, teoretic, ar fi locuri pentru toți elevii nerepartizați, exista județe unde numarul candidaților repartizați este mai mare decat…

- Cum poți sa descoperi tradițiile locale din Alba, in doua zile. Evenimente in zone rurale ale județului in weekend-ul 8-9 iulie Gastronomie tradiționala, muzee etnografice, concerte folclorice, degustari de vinuri sau plimbari cu trasura: toate acestea pot fi facute in weekend-ul 8-9 iulie, in județul…

- ASTAZI| Concert extraordinar de fanfara in centrul orașului Campeni: Umbrele, puse la dispoziția spectatorilor in caz de vreme nefavorabila ASTAZI| Concert extraordinar de fanfara in centrul orașului Campeni: Umbrele, puse la dispoziția spectatorilor in caz de vreme nefavorabila Fanfara „Augustin Bena”…

- Bulevardul Industriei, Bulevardul Unirii și strada Transilvaniei par proiecte fara de sfarșit din cauza numeroaselor complicații aparute, care au dat peste cap termenele de finalizare. Rabdarea buzoienilor a ajuns de mult la capat și nu este zi in care primarul Constantin Toma sa nu fie chestionat pe…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Buzau, s-a ales cu dosar penal dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și a acroșat trei mașini staționate. Intrucat șoferul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicand o valoare de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conducatorul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale valabil in zona de munte a județului Suceava incepand astazi, 9 iunie, intre orele 14:00 și 23:00. Potrivit meteorologilor, in acest interval, in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș,…

- Polițiștii din Alba se implica in educarea elevilor din școlile județului. Ce discuții au oamenii legii cu tinerii Polițiștii din Alba merg in școli și le vorbesc elevilor despre pericolele de pe internet, sau care pot aparea daca interacționeaza cu persoane pe care nu le cunosc. Intr-un comunicat…

- Accidentul rutier a avut loc joi in sensul giratoriu de la ieșirea din Alba spre Cluj. Un TIR incarcat cu fier vechi s-a rasturnat. In momentul in care pompierii au ajuns la fața locului șoferul ieșise deja singur din cabina TIR-ului. Acesta nu prezenta leziuni. La fața locului a intervenit ISU Alba…