Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Dan Dungaciu critica dur Guvernul Romaniei, evidențiind lipsa de ambiție și proiecte majore asumate la nivel executiv in comparație cu statele europene și vecinii maghiari și ucraineni. El sugereaza ca poziția slaba a Guvernului a determinat o atitudine sfidatoare din partea statelor din…

- Astazi, Marcel Ciolacu a semnat decizia privind numirea in funcția de șef al Cancelariei Prim-Ministrului cu rang de ministru in favoarea lui Alexandru Ghighiu, fost lider PSD tineret(TSD) și apropiat al lui Sorin Grindeanu. Alexandru Mihai Ghigiu este actualul președintele Institutului Național de…

- Cladirile rezidentiale si nerezidentiale noi sau care vor fi supuse unor lucrari de renovare majora vor trebui sa aiba infrastructura pentru instalarea statiilor de incarcare a vehiculelor electrice, daca au peste 10 locuri de parcare. Camera Deputatilor a adoptat decizional, proiectul de lege, trimis…

- Mai multe facțiuni din PNL incearca sa iși promoveze oamenii in postul de secretar general al guvernului dupa ce premierul Marcel Ciolacu l-a respins pe Mircea Abrudean, fost SGG susținut de organizația PNL Cluj. Nu e clar daca PNL va accepta in cele din urma sa propuna un alt nume sau va insista cu…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan , a declarat luni, dupa ședința conducerii centrale a partidului, ca premierul Marcel Ciolacu nu are de ce sa refuze numirea in funcția de SGG a lui Mircea Abrudean daca a acceptat sa aiba in Guvern un fost condamnat, cu referire la vicepremierul PSD, Marian…

- Transportul rutier de mare tonaj a cunoscut o creștere semnificativa (44%), anul trecut, iar dupa un debut mai greu, in acest an, a revenit pe un trend ascendent. Șoferii profesioniști de TIR sunt, insa, tot mai greu de gasit, in ciuda salariilor generoase. In piața, se observa deja deficitul de șoferi,…

- Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu. Atat cei din Federația Sindicatelor Libere din Invațamant cat și cei din Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ au transmis mesajul ca nu accepta sumele primite. In…

- Ligia Deca spune ca multe lucruri nu tin de Ministerul Educatiei, dar s-a declarat convinsa ca nu se va ajunge la bulversarea examenelor nationale. Intrebata despre riscul bulversarii examenelor de final de an, Deca a afirmat: ”Trebuie sa luam aceasta declaratie si in logica negocierii sindicale”. ”Ar…