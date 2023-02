Stiri pe aceeasi tema

- Joi 16.02.2023 un sofer de tir din Salaj a accidentat mortal o femeie in Tg Mures. Am primit la redactie imagini de la camera de supraveghere si se pare ca femeia a trecut strada fara sa se asigure, intr-un loc nesemnalizat, iar soferul tirului nu a putut evita impactul. Polițiștii Biroului Rutier Mureș…

- Bogdan Ilieș Proiectul cultural „Porți și imprejmuiri tradiționale și istorice din județul Salaj”, desfașurat in cursul anului 2022 de catre Asociația ARHAIC, a vizat documentarea a peste 150 de porți de gospodarii și imprejmuiri tradiționale și istorice din mediul rural și a 20 de porți din mediul…

- Un reprezentant al A.J.V.P.S. Salaj a sesizat un echipaj de jandarmerie cu privire la comportamentul suspect al mai multor persoane aflate pe malul drept al raului Someș, pe raza localitații Cheud. In urma verificarilor, doi barbați, in varsta de 33, respectiv de 36 de ani, domiciliați in județul Maramureș,…

- Comunicat de presa: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA FINALIZATE LA ȘCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE CANTEMIR” str. Bogdan Voda nr. 4,Cod SMIS: 110405 Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Baia Mare, in calitate de beneficiar, a finalizatlucrarile in cadrul proiectului de reabilitare termica „Cresterea…

- Scopul acestui program este prevenirea abandonului școlar și reducerea parasirii timpurii a școlii și, implicit, creșterea ratei de tranziție de la invațamantul secundar inferior — gimnazial la invațamantul secundar superior — liceu sau invațamant profesional și tehnic.

- La școala din Țibeni, in apropiere de Radauți, toate geamurile montate de-a lungul lucrarilor de modernizare sunt termopan, dar din motive care inca nu se știu, la unele ferestre au fost montate uși pe dinafara, relateaza newsbucovina.ro

- Scoala gimnaziala din Tibeni, judetul Suceava, a fost modernizata dupa un proiect care se pare ca este unic, la unele ferestre fiind montate usi, scrie publicatia NewsBucovina.ro Toate geamurile montate la scoala modernizata sunt de tip termopan, iar la unele ferestre, inclusiv la etaj, au fost montate…

- Mai multe persoane au sesizat la redactie ca au trimis mesaje catre bancile austriece din Salaj pentru a le instiinta ca vor sa isi inchida conturile si sa se mute la alte banci, asta din cauza votului negativ din partea politicienilor din Austria in cea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen.…