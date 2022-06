Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie „a cautat sa faca rau” fostului ei soț, Brad Pitt, atunci cand și-a vandut pachetul de acțiuni din afacerea lor comuna unui oligarh rus, susțin noile documente legale, potrivit bbc.com .Brad Pitt o da in judecata pe fosta lui soție pentru ca și-a vandut pachetul de acțiuni din afacerea…

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informeaza sambata DPA/PA Media.

- Un consortiu de avocati ucraineni si internationali se pregateste sa lanseze o actiune civila in masa impotriva statului rus, precum si a contractorilor militari privati, dar si impotriva oamenilor de afaceri care sustin efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, in incercarea de a obtine despagubiri financiare…

- Omul de Afaceri Adrian Alexandrov s-a prezentat, luni, la instanța suprema pentru a participa la discuțiile publice din dosarul in care fostul ministru și Rudel Obreja contesta pe cale excepționala decizia definitiva din mega-dosarul de corupție Gala Bute. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Anda Adam a dezvaluit intr-un interviu pentru Libertatea ce planuia sa faca cu casa din Bragadiru pe care intenționa sa o cumpere, insa proprietarii i-au intentat proces pentru evacuare. Mama ei se intoarce din America anul urmator, ei avea de gand sa i-o daruiasca. „Am pierdut atata timp și bani ca…

- Germania a intentat un proces impotriva Italiei la Curtea Internaționala de Justiție a ONU pentru faptul ca Italia continua sa permita victimelor crimelor de razboi naziste sa ceara despagubiri Germaniei, contrar unei hotarari judecatorești anterioare.

- sursa: Instagram Zelenski a vorbit și despre șantajul utilizarii armelor nucleare, fața de care nimeni nu este la adapost. „Cele mai negre pagini ale istoriei secolului trecut au fost redeschise de Rusia. Cele mai mari amenințari ale secolului trecut au fost aduse in prezent, raul pe care omenirea a…