- Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Mike Pence, intra in cursa pentru nominalizarea republicanilor in alegerile prezidențiale din 2024, relateaza Reuters și BBC. Pence se alatura unui numar mare de republicani care vor sa ajunga la Casa Alba, printre care și fostul sau șef, Donald Trump.

- Ron DeSantis devine astfel cel mai important rival al lui Donald Trump in cursa pentru desemnarea candidatului republican in cursa pentru Casa Alba, potrivit AFP. Competiția este cu atat mai interesanta cu cat fostul ofițer de marina ii datoreaza lui Trump alegerea ca guvernator al Floridei, in 2018,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar urma sa anunte marti ca va candida pentru un al doilea mandat, plonjind la virsta record de 80 de ani intr-o noua campanie feroce pentru Casa Alba – si o potentiala revansa impotriva lui Donald Trump. „Ramineti pe faza”. Democratul era asteptat sa lanseze un mesaj video,…

- Fostul presedinte Donald Trump si-a depus vineri declaratia fiscala personala la Comisia Electorala Federala, oferind o prima imagine asupra finantelor sale post-prezidentiale, relateaza CNN, potrivit news.ro.Rapoartele ofera totusi o imagine financiara imprecisa, deoarece candidatii trebuie sa isi…

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence a declarat sambata ca istoria il va trage la raspundere pe fostul sau sef, presedinte american Donald Trump, “pentru rolul sau” in asaltul asupra Capitoliului din 2021, a relatat presa americana. “Presedintele Trump s-a inselat. Nu avea dreptul sa anuleze alegerile,…