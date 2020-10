Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Bayern Munchen (de la ora 19.55) și Atletico Madrid – Red Bull Salzburg (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Inter Milano (de la ora 19.55) și Borussia Monchengladbach – Real Madrid…

- Liga Campionilor revine cu opt meciuri programate marți seara. Dupa victoria obținuta in fața echipei Real Madrid, 3-2, Șahtior Donețk vrea un nou succes in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa. De aceasta data, campioana Ucrainei va primi vizita italienilor de la Inter Milano Progamul…

- Liga Campionilor a continuat miercuri seara, cu urmatoarele opt meciuri din cadrul primei etape a grupelor celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Șocul serii a fost victoria obținuta de Șahtior Donețk 3-2, pe terenul celor de la Real Madrid. Detalii, AICI . Scorul serii vine din Germania,…

- Real Madrid a fost invinsa, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de echipa Sahtior Donetk, intr-un meci din grupa B a Ligii Campionilor, in care a avut un gol anulat dupa consultarea VAR, in minutul 90+2. Oaspetii au marcat prin Tete ’29, Varane ’33 (autogol) si Solomon ’42,…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…

- LIGA CAMPIONILOR. Programul meciurilor Marti, 20 octombrie Ora 19.55 GRUPA F: Zenit St. Petersburg - FC Bruges (Digi Sport 2, Telekom Sport 3, Look Sport 2) GRUPA G: Dynamo Kiev - Juventus (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport PLus) Ora 22.00 GRUPA E:…

- Revenit in Liga Campionilor pe banca noii sale formatii, Dinamo Kiev, antrenorul Mircea Lucescu, a avut parte de o tragere la soti infernala: Dinamo Kiev face parte din grupa G, cu Juventus Torino, FC Barcelona si Ferencvaros Budapesta. Celelalte grupe sunt: Bayern Munchen, Atletico Madrid, Salzburg,…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au avut ghinion și au picat in cea mai grea grupa, cu Juventus, Barcelona și Ferencvaros. Lazio, echipa lui Ștefan Radu, se va duela cu Borussia Dortmund, Zenit și Club Brugge, in timp ce Inter, unde e legitimat Ionuț Radu, e in grupa cu Real Madrid, Șahtior și…