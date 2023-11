Stiri pe aceeasi tema

- Un drum renovat a fost inaugurat in satul Vatici datorita partidului “Șansa” cu sprijinul echipei lui Ilan Șor. Reparația a peste un kilometru din carosabilul cu o lațime de 6 metri a fost efectuata pe cheltuiala bugetului consiliului raional și cu ajutorul sponsorilor. Respectivii au asigurat cea mai…

- Schimbarile mult așteptate au venit și in satul Chiriet-Lunga din Gagauzia. Strada Gagarin, care duce spre instituțiile sociale importante, a fost reconstruita. Satenii așteptau de mult timp acest eveniment, drumul fiind in stare proasta. Asfaltul, pus inca pe vremea sovietica, era distrus complet,…

- Actrița Natalie Portman, caștigatoare a premiului Oscar și coproprietara unui club de fotbal feminin din Los Angeles, le-a laudat pe jucatoarele din Spania care au caștigat Cupa Mondiala, spunand ca acestea au dat dovada de reziliența impotriva „harțuirii, abuzului și agresiunii”, relateaza Reuters.

- Unirea Alba Iulia anunța suporterii echipei de fotbal ca a pus in vanzare abonamentele pentru intrarea la meciurile de pe teren propriu programate in Seria a 9-a a Campionatului Ligii a III-a, ediția 2023-2024. Abonamentele se pot achiziționa de la casieria Bazinului Olimpic din Alba Iulia in fiecare…

- Un nou proiect major al echipei Ilan Șor a fost realizat, zilele trecute, in comuna Pohrebeni din raionul Orhei. Este vorba de modernizarea parcului central, unde a fost amenajat un teren de joaca, a fost construita o estrada de vara, instalate banci și sistem de iluminat. Scuarul și aleile din parc…

- Capitanul naționalei de fotbal feminin a Spaniei, Olga Carmona, care a inscris golul caștigator in finala Cupei Mondiale, a primit dupa meci vestea ca tatal ei a murit, relateaza BBC, transmite digi24.ro.

- Staful tehnic al echipei nationale de rugby a Romaniei a stabilit lotul de 33 de Stejari pentru Cupa Mondiala de Rugby din Franta, informeaza rugbyromania.ro, potrivit news.ro.Capitanul echipei va fi Cristi Chirica (26 ani), jucator ce evolueaza pe postul de flanker sau la inchidere. El a mai fost…

- Inca o localitate administrata de echipa lui Ilan Șor a fost iluminata, dupa mulți ani de așteptare. Este vorba despre satul Stolniceni, raionul Edineț. Evenimentul privind inaugurarea iluminatului public s-a desfașurat la estrada de vara, construita recent, la inițiativa reprezentanților Partidului…