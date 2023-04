Stiri pe aceeasi tema

- Un nou program informatic reușește sa prezica cine este susceptibil de a face cancer pulmonar in urmatorii zece ani. El a fost realizat de un grup de cercetatori de la Universitatea Oxford și de la Universitatea Nottingham. Acest program, botezat CanPredict, folosește mai multe date pentru a calcula…

- Un medic din Craiova este acuzat ca ar fi omorat patru pacienți pe care ii operasera. Victimele acestuia aveau varste cuprinse intre 64 și 77 de ani. Medicul a fost reținut de polițiștii din Dolj. Barbatul, in varsta de 46 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind acuzat de comiterea…

- Merg Prințul Harry și Meghan Markle la incoronarea Regelui Charles? In ciuda divergențelor din ultimii ani, se pare ca Regele Charles iși dorește ca fiul sau cel mic, Prințul Harry, sa participe la ceremonia de incoronare ce va avea loc pe 6 mai la Londra. Conform publicației The Mirror, familia regala…

- Cazurile de scarlatina au revenit in forța in colectivitați in acest sezon, dupa renunțarea la masurile pandemice. Dr. Daniela Ristea, medic infecționist la Spitalul „Victor Babeș” din Craiova spune ca numarul de cazuri nu este ieșit din comun comparativ cu anii anteriori apariției Covid, insa este…

- Capacitatea intelectuala poate fi influențata de alimentație. Cercetatorii au descoperit recent un lucru suprinzator: inca din perioada de gestație, alegerile alimentare ale mamei determina evoluția mentala a fatului. "Legatura dintre nutriție și sanatatea psihica este cunoscuta demult, insa cercetatorii…

- Papa Francisc a decis sa puna punct avantajelor imobiliare de care beneficiau pana acum cardinalii și inalții funcționari ai Sfantului Scaun, in special prin exceptarea de la plata chiriei, a transmis, miercuri, site-ul oficial al Vaticanului. In baza acestei decizii papale, șefii și responsabilii Sfantului…