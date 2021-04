Un nou lot de echipamente medicale performante, donat locuitorilor din stânga Nistrului Reprezentanții din sfera medicala din regiunea transnistreana au primit un nou lot de echipamente medicale performante pentru tratarea și reabilitarea pacienților cu forme medii și grave de COVID-19, compus din 20 de concentratoare de oxigen și 20 de kituri de piese de schimb și accesorii, 40 canule nazale de oxigen (20 pentru adulți și 20 pediatrice) și 40 de maști „Venturi” (20 pentru adulți și Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

