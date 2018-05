Stiri pe aceeasi tema

- Indepartarea Europei de motoarele diesel prinde viteza incat compania Volvo Cars a anuntat ca urmatorul model de sedan – S60 – pe care il lanseaza nu va fi produs si in varianta diesel ci doar in varianta electrica, potrivit Bloomberg. Noul model de sedan S60 va fi lansat in urmatoarele…

- Reglementarile foarte stricte impuse producatorilor auto de catre autoritatile europene, mai ales cele care privesc protectia mediului, determina tot mai multe companii sa renunte la motoarele diesel.

- Si Toyota Motor anuntase ca nu va mai lansa noi vehicule diesel, cu exceptia camioanelor, in timp ce alt grup nipon, Subaru, a decis sa renunte din 2020 la vanzarea masinilor diesel in Europa si Australia. Nissan livreaza o gama larga de modele in Europa, inclusiv popularele SUV-uri. Pana in 2025,…

- Producatorul auto nipon Nissan a decis sa renunte la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel pe pietele europene, pe fondul reglementarilor stricte de mediu si pentru a-si concentra resursele pe dezvoltarea vehiculelor electrice, au declarat pentru Kyodo surse care au dorit sa-si pastreze…

- Robert Bosch GmbH, parte a grupului Bosch, a anuntat ca inginerii companiei au dezvoltat un nou sistem de evacuare diesel care va reduce emisiile mult sub limita legala si care va intra in piata in 2020. Acesta ar putea ajuta producatorii auto sa evite interdictiile care vor acapara Europa cu privire…

- Toyota va inceta vanzarile de mașini cu motoare diesel in Europa, pana la sfarșitul lui 2018, dupa cum a anunțat șeful Toyota Europe, Johan van Zyl. Excepțiile de la aceasta regula vor fi modele precum Land Cruiser și Hilux.

- Pentru a intelege de ce Skoda scoate complet din productie acest motor trebuie sa citesti articolul urmator : AICI! Aceasta stire la vina cateva zile dupa ce marca Skoda a renunta la motorizarile 1.4 TDI si 1.6 TDI pentru modelel sale Rapid. Inlocuitorul faimosului 1.4 TSI…

- Fiat Chrysler va renunta la motoarele diesel pentru toate vehiculele de pasageri pana in 2022, dupa ce cererea s-a prabusit in urma scandalurilor in care au fost implicate motoarele de tip diesel, potrivit Financial Times. In cadrul unui plan pe patru ani care va fi anuntat public pe data…