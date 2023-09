Un nou festival muzical la Târgu Mureș Uzina Foto, aflata in cartierul targumureșean Unirii, pe strada Plopilor nr. 12, va gazdui in data de 23 septembrie, incepand cu ora 14.00, un festival de muzica electronica ce se axeaza pe imbinarea muzicii și a culturii locale. „APEX nu este un festival muzical tipic. Suntem interesați sa dam inapoi comunitații, sa susținem tineretul și … Post-ul Un nou festival muzical la Targu Mureș apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

