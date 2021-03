Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii sunt nemulțumiți de prestația premierului Florin Cîțu și a miniștrilor USR. În ședința Biroului Executiv al PNL, mai mulți liberali s-au plâns de activitatea premierului și de faptul ca acesta împiedica numirea pe funcții a unor secretari de stat, susțin surse liberale…

- Mihaela Calugareanu, actuala președinta a ANAF, numita inca de pe vremea guvernului condus de social-democratul Mihai Tudose, va ramane la șefia Fiscului, au decis sambata liderii PNL reuniți in ședința Biroului Politic Național (BPN), au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul partidului. ORBAN…

- Liberalii au mai decis ca la șefia Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sa fie numita Mihaela Oana Oșanu (fost subprefect), de la PNL Maramureș. Numirile in funcțiile de secretari de stat și de șefi de agenții validate de PNL: Adrian Foghis – secretar de stat la Ministerul Transporturilor;…

- Un numar de 12.086 persoane au participat, anul trecut, la programele de formare profesionala organizate in centrele proprii si regionale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit unui comunicat remis vineri de institutie. Din totalul participantilor, 7.281…

- Aproape 236.000 de persoane au fost angajate, in 2020, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), iar cele mai multe dintre acestea au fost incadrate in munca in judetele Timis, Neamt si in Bucuresti. “Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…