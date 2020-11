Un nou duel Trump-Xi Jinping la Forumulu Economic Asia-Pacific (APEC) / Influența Chinei, tot mai mare Președintele Donald Trump, care continua sa-și nege înfrângerea în alegerile prezidențiale din SUA, a participat vineri la reuniunea Forumului Economic Asia-Pacific (APEC), unde omologul sau Xi Jinping a laudat beneficiile liberului schimb împotriva protecționismului american și a dat asigurari ca va deschide tot mai mult piața interna pentru partenerii economici, potrivit AFP.

Summitul, gazduit de Malaezia, are loc online anul acesta din cauza pandemiei Covid-19.

Acesta reunește cele 21 de țari din zona Pacificului, inclusiv cele mai mari doua economii din lume,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

