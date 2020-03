Stiri pe aceeasi tema

- Doi angajati ai Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Bistrita-Nasaud au fost plasati, preventiv, in izolare la domiciliu, dupa ce au interactionat cu un pacient confirmat cu noul coronavirus COVID-19, a anunțat instituția, duminica, printr-o postare pe pagina de Facebook. Postare Facebook Astfel,…

- Secția de Primiri Urgențe a Spitalului Filiași, Dolj, a fost inchisa miercuri, dupa ce un pacient internat aici a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. In total, 23 de cadre medicale care au intrat in contact cu barbatul sunt izolate la domiciliu.

- Peste 350 de persoane care s-au intors din Italia se afla in izolare la domiciliu in judet si 25 se afla in carantina institutionala, in spatiile special amenajate, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘La acest moment avem in carantina 25 de persoane. In izolare avem…

- O angajata a Primariei Bucuresti este nora ofițerului in rezerva al MAI, confirmat cu coronavirus. Aproape 30 de angajați din Primaria Capitalei au fost trimiși acasa, unde vor ramane in autoizolare in urmatoarele doua saptamani din cauza unei suspiciuni de infectare cu coronavirus la unul dintre angajați.…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica un nou caz de infectare cu virusul COVID-19, a fost identificat la București. Este vorba despre un barbat de 49 de ani din București, care s-a intors pe 27 februarie dint-o zona neafectata a Italiei.

- Al cincilea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș. Este vorba despre nepotul in varsta de 16 ani al barbatului care, ieri, a fost testat pozitiv la infectia cu Covid-19. In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus…

- Portugalia a înregistrat, luni, primele doua cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, a informat ministrul Sanatatii, Marta Temido, într-o conferința de presa. În primul caz este vorba de un barbat care a calatorit recent în Italia, cel de al doilea fiind…

- Antena 3 anunța ca ar fi fost confirmat primul caz de coronavirus in Romania. Este vorba de o persoana din Gorj care a intrat in contact cu italienii care au venit in Romania saptamana...