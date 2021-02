Un nou birou Cegeka se deschide în Moldova Furnizorul european de soluții IT Cegeka iși deschide un birou in Chișinau, Moldova. In cadrul noii locații lucreaza deja cinci angajați, iar in urmatorii ani se preconizeaza o creștere a numarului de angajari la aproximativ 200. Stij Bijnens, CEO Cegeka, vede aceasta inițiativa ca pe o extindere pe plan local a birourilor Cegeka din Romania și o dezvoltare a afacerii in Europa de Est. Pentru angajari se cauta personal specializat in anumite domenii. „Cautam specialiști in dezvoltare de software, gestionarea infrastructurii IT, inginerie in cloud, DevOps, ingineria automatizarii și știința datelor”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

