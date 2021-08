Un atac american cu drone a lovit duminica un atacator sinucigaș intr-un vehicul care urmarea sa atace aeroportul din Kabul, in timp ce forțele americane lucrau pentru a finaliza o retragere care va pune capat a doua decenii de implicare militara in Afganistan, au declarat oficialii americani, citați de Reuters. Greva a fost a doua a armatei americane, de cand joi o bomba sinucigașa a Statului Islamic, chiar in fața aeroportului, a ucis 13 soldați americani și zeci de civili afgani. Aeroportul a fost scena unui transport aerian masiv al forțelor americane și aliate care și-au evacuat cetațenii…