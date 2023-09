Stiri pe aceeasi tema

- Micul port de incarcare a graului de la Chilia Noua din Ucraina a fost bombardat in noaptea de marți spre miercuri, 5/6 septembrie 2023. Localnicii și turiștii din Delta Dunarii au privit ingroziți, de pe malul romanesc al brațului Chilia, ce se intampla sub ochii lor.

- Este alerta maxima la granița Romaniei dupa ce rușii au bombardat din nou porturile ucrainene. De data aceasta au fost raportate explozii și bombe in portul Chilia Noua din Ucraina, dupa ce zilele trecute, porturile Reni și Ismail de peste Dunare au fost ținta atacurilor. Localnicii au surprins atacurile,…

- In noaptea de duminica spre luni, cand Rusia a atacat portul ucrainean Reni din regiunea Odesa, locuitorii din orașul romanesc Galați au raportat “sunete infernale”. Localnicii au auzit 4-5 explozii și, de asemenea, au simțit vibrații asemanatoare unui cutremur. “In aceasta seara, dupa ora 02.00, s-au…

- Bombardamentele cu drone kamikaze au ținut peste trei ore. Ucrainenii au reușit sa respinga mai multe drone, insa cele care nu au fost neutralizate au avariat infrastructura portului din Odesa. Doi civili au fost raniți. Ulterior, comandamentul militar din sudul Ucrainei a spus ca a fost vizata „infrastructura…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri omologului sau rus Vladimir Putin sa evite orice „escaladare” in conflictul cu Ucraina la Marea Neagra, a anuntat presedintia, citata de AFP, informeaza AGERPRES . In cursul unei convorbiri telefonice, seful statului turc i-a cerut liderului…