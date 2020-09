Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul roman Constantin Codreanu a fost victima unui accident rutier in aceasta dimineața. Totul s-a intamplat la Focșani, in timp ce deputatul se afla in drum spre Iași. Potrivit unei postari a lui Codreanu, mașina in care se afla staționa regulamentar la semafor.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost ranit ușor intr-un accident rutier produs intre Pitești și Ramnicu Valcea, potrivit biroului de presa al Ministerului. Bode nu se afla la volanul mașinii, acesta fiind pasager. Mașina oficiala era condusa de șoferul instituției. Acesta ar fi facut o depașire…

- ​​Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a fost ranit ușor într-un accident rutier produs între Pitești și Râmnicu Vâlcea, potrivit informațiilor HotNews.ro. Bode era pasager, mașina oficiala fiind condusa de șoferul instituției. Ministrul Transporturilor a fost ranit…

- Un șofer grav ranit intr-un accident rutier petrecut in județul Constanța a fost jefuit de catre martorii prezenți. Din mașina avariata i-au fost furate mai multe bunuri, iar acum face apel disperat pe internet!

- Un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o autoutilitara care transporta inghețata a avut loc, vineri seara, pe DN 74, pe raza comunei Arieșeni. Potrivit IPJ Alba, autoturismul a lovit, din spate, autoutilitara care era oprita pe marginea drumului. In urma impactului a fost ranit…