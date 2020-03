Un nou abataj ar putea fi deschis la mina Livezeni Un nou abataj ar putea fi deschis la mina Livezeni. Complexul Energetic Hunedoara achiziționeaza cilindrii hidraulici. Aceștia sunt necesari pentru susținerile mecanizate. 230 de astfel de cilindrii urmeaza a fi achiziționați in perioada imediat urmatoare de societatea energetica. 1.731.980 lei este valoarea contractului de achiziție. ”Cilindrii hidraulici ce fac obiectul prezentei achiziții vor fi utilizați la Sucursala EM Livezeni, in abatajul mecanizat (…) ce urmeaza a fi pus in funcție anul acesta, precum și pentru menținerea in stare de funcționare in condiții de siguranța… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

