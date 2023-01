Stiri pe aceeasi tema

- O formatiune noroasa extrem de rara, care creeaza o iluzie optica si ii face pe privitori sa creada ca se uita la un Obiect Zburator Neindentificat (OZN), a putut fi admirat de curand pe cerul orasului Bursa din Turcia, informeaza vineri BBC. Tiparul sau, asemanator undelor, este cunoscut sub denumirea…

- In noaptea de vineri spre sambata, un alt TIR a fost la un pas sa ramana blocat tot in deja celebrul Pasaj Unirii din Capitala. Camionul cu numere de Turcia a ajuns la mai puțin de 100 de metri de intrarea in tunel, dar, din fericire, de data nu a ajuns sa intre in Pasajul Unirea. Poliția l-a oprit…

- Ziarul turc Sabah a relatat ca Evans a spus intr-un interviu ca grupul vrea sa investeasca in Europa si Orientul Mijlociu si ca vede Turcia ca pe o baza de productie foarte puternica. “Avem un plan serios de investitii la aeroportul din Istanbul. Putem evalua planurile de export de aici catre Europa,…

- Echipele ONU si din Turcia au efectuat marti 36 de inspectii la bordul navelor care ies, potrivit comunicatului citat. De asemenea, echipele au incercat sa inspecteze alte doua nave, dar procesul a fost intrerupt din cauza unor ”probleme legate de siguranta incarcaturii”, se arata in comunicat. Rapoartele…

- Inspectorii Consiliului Concurentei se afla in control inopinat la mai multe banci, in cadrul unei investigatii privind modul de stabilire a indicelui ROBOR, au afirmat, pentru Agerpres, surse apropiate situatiei. In luna august, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, declara ca bancile…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la posibila producție și utilizare de catre Ucraina a unei „bombe murdare”, un dispozitiv format din explozibili convenționali alaturi de material radioactiv care urmeaza sa fie impraștiat in explozie, potrivit Le Monde…