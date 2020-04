Museum of London a demarat o campanie de colectare a unor obiecte care reflecta in mod direct felul in care pandemia de COVID-19 transforma societatea in care traim, informeaza joi Press Association.



Curatorii doresc sa stranga obiecte, precum marturii personale, astfel incat generatiile viitoare sa poata privi retrospectiv si intelege aceste ''vremuri extraordinare''.



Muzeul a precizat ca va colecta obiectele acum, dar ca expozitia in cadrul careia vor fi prezentate publicului nu va avea loc in viitorul apropiat.



Beatrice Behlen, curator principal…