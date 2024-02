Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost ranit intr-un accident petrecut sambata seara pe o strada din judetul Cluj, eveniment in care au fost implicare o motocicleta si doua autoturisme, unul dintre acestea trecand cu rotile din fata peste motocicleta si ramanand suspendat deasupra acesteia cu rotile din spate.Accidentul…

- Un șofer a scapat cu viața dintr-un accident grav petrecut miercuri, pe Autostrada Vestului. Barbatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un tir. In urma impactului, toata partea din fața a mașinii a fost distrusa. Șoferul s-a ales doar cu rani minore și a coborat singur din autoturism, scrie…

- Un apel la 112 a anunțat sambata la amiaza un accident rutier, in urma caruia o mașina s-a rasturnat. Evenimentul a avut loc in satul Fodora din comuna Așchileu, județul Cluj, in condiții de drum acoperit cu zapada. La fața locului s-au deplasat pompierii, un echipaj de ambulanța și poliția. Echipajele…

- Doua persoane au scapat ca prin minune, joi seara, dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe unul dintre cele mai circulate drumuri din Dambovița. Accidentul periculos s-a petrecut in zona Nisipurile, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare. La fața locului cele doua persoane…

- Accidentul s-a produs pe DN 73, pe podul care traverseaza raul Dambovita. Autoturismul a trecut prin parapet si a cazut pe malul apei, de la o inaltime de cativa metri.La fata locului au intervenit pompierii de la Punctul de lucru Rucar si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Arges."Este…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. „Echipajele au gasit la fața locului un autoturism ieșit in afara parții carosabile, insa din fericire nu exista victime incarcerate. O persoana…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Manașturel, comuna Cuzdrioara. „Echipajele au gasit la fața locului un autoturism ieșit in afara parții carosabile, insa din fericire nu exista victime incarcerate. O persoana…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Adanca, pe drumul național 72. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, din primele cercetari efectuate, au constatat ca un barbat de 80 de ani, in timp ce…