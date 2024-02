Scene demne de filme de acțiune: Un motociclist din Cluj a supraviețuit unui accident spectaculos Un motociclist a fost ranit intr-un accident petrecut sambata seara pe o strada din judetul Cluj, eveniment in care au fost implicare o motocicleta si doua autoturisme, unul dintre acestea trecand cu rotile din fata peste motocicleta si ramanand suspendat deasupra acesteia cu rotile din spate.Accidentul a avut loc in jurul orei 19:50, pe strada Avram Iancu din comuna Floresti, unde doua autoturisme si o motocicleta s-au ciocnit.In urma impactului, unul dintre autoturisme a trecut cu rotile din fata peste motocicleta, ramanand suspendat cu rotile din spate peste aceasta. La fata locului au intervenit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in jurul orei 19:50, pe strada Avram Iancu din comuna Floresti, unde doua autoturisme si o motocicleta s-au ciocnit. In urma impactului, unul dintre autoturisme a trecut cu rotile din fata peste motocicleta, ramanand suspendat cu rotile din spate peste aceasta. La fata locului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, pe raza localitații Florești, județul Cluj, in urma caruia, un motociclist are nevoie de ingrijiri medicale. Din primele informații furnizate de ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme și o motocicleta. Pana acum, motociclistul necesita…

- Scene incredibile sambata dimineața pe o strada din Alba Iulia. O mașina de gunoi a facut praf mai multe autoturisme și a daramat un copac de pe marginea drumului. S-a intamplat pe strada Vasile Goldiș din Municipiu, in jurul orei 06.00. Potrivit IPJ Alba, „pe strada Vasile Goldiș, un autovehicul destinat…

- Un accident spectaculos a avut loc, sambata dimineata, pe o strada din municipiul Alba Iulia, unde o autospeciala a operatorului de salubritate RER Vest a lovit mai multe autoturisme parcate, dupa care a rupt un copac. In urma incidentului au rezultat doar pagube materiale, afirma oficialii Politiei…

- Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, dintre care unul s-a rasturnat. Accidentul a avut loc astazi, pe strada Frații Golești din Craiova. Reprezentanții IPJ Dolj au precizat ca accidentul a fost inregistrat ca tamponare.Pompierii…

- ”Astazi, 4 decembrie, in jurul orei 15.00, prin apel 112, Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu a fost sesizat in legatura cu faptul ca un barbat ameninta cu un cutit persoanele de pe strada si distruge anvelopele unor autoturisme parcate pe strada Henri Coanda din municipiul Sibiu”, a transmis, luni,…

- Accident spectaculos in Valcea: Un autoturism a iesit de pe DN 7 si a plonjat intr-o baltaTrei persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, dupa ce autoturismul in care se aflau si care circula pe Valea Oltului, a derapat, a iesit de pe sosea si a plonjat intr-o balta, ramanand rasturnat pe o parte,…

- Un șofer beat, drogat și cu permisul suspendat a lovit o tanara in timp ce traversa strada. Accidentul s-a petrecut joi seara pe o strada din centrul Ploieștiului. Barbatul a fost reținut de polițiști și urmeaza sa fie dus in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. ”La data de 16 noiembrie…