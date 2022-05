Deputatul conservator britanic Neil Parish si-a anuntat demisia, marturisind ca a urmarit continuturi pornografice in Camera Comunelor, dupa cum a fost acuzat de alti parlamentari, relateaza AFP. „Cautam tractoare”, a declarat pentru BBC deputatul de 65 de ani, fost fermier. „Am intrat pe un alt site care avea un nume similar si am privit un moment, ceea ce nu ar fi trebuit sa fac”, a incercat el sa se explice. „Insa vina mea, marea mea vina, este ca am revenit a doua oara pe acest site si acest lucru a fost deliberat”, a marturisit el cu ochii in lacrimi, evocand un „moment de nebunie”. Intr-un…