Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rotary din Targu Jiu organizeaza luni 18 iunie 2018 ora 1930 un spectacol de teatru in scop caritabil. La o saptamana de la premiera pe scena Teatrului Arte dell”Anima piesa „Totul despre femei” se va juca pe scena Teatrului ...

- Pentru prima data in cei 109 ani de existenta, servicul de spionaj extern al Marii Britanii, MI6, pentru care lucreaza, in faimoasa serie de fictiune, si celebrul agent 007, isi face reclama televizata. Scopul este acela de a nu mai fi asociat cu celebrul spion din filme si pentru a-si diversifica recrutarea.

- Printului William al Marii Britanii va merge in vizita in Israel, Iordania si teritoriile palestiniene luna viitoare in urma unei solicitari a guvernului de la Londra, a anuntat vineri familia regala, relateaza dpa. Turneul in Orientul Mijlociu al printului William, Duce de Cambridge,…

- Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost otravit cu o substanta neurotoxica în orasul britanic Salisbury, în luna martie, a fost externat din spital, a anuntat vineri serviciul medical al Marii Britanii, relateaza site-ul agentiei Reuters. La 4 martie, Serghei Skripal,…

- Serghei Skripal, fostul spion rus care a fost otravit cu o substanța neurotoxica in orașul britanic Salisbury, in luna martie, a fost externat din spital, a anunțat, vineri, serviciul medical al Marii Britanii. La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului de informații rus GRU, și…

- ”Avem dovezi incontestabile ca atacul chimic a fost inscenat. Serviciile de informatii ale unei tari, care acum incearca sa fie pe primul loc in campania rusofoba, au fost implicate in orchestrarea atacului”, a declarat Lavrov.La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi…

- BCM U FC Argeș Pitești se alatura cazului Anei Constantin! Echipa de baschet scoate la licitație echipamentul oficial de joc al lui Ronald Ross, cel mai bun jucator al echipei argeșene din urma cu 3 sezoane. Licitația incepe de la 300 lei, cu pași de minim 15 lei, și se va ține pe pagina oficiala de…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, se simte bine dupa interventia chirurgicala suferita la un sold miercuri, la un spital din Londra, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax.Ducele de Edinburgh a fost internat, marti,…