Elevii din Austria incep cursurile pe 7 septembrie cu prezenta in clasa, dar fara obligatia de a purta masca de protectie, cu incaperi foarte bine aerisite si cu efectuarea multor teste, dupa cum a informat ministrul Invatamantului, Heinz Fassmann, citat de EFE. Scopul acestui plan de reincepere a anului scolar realizat in colaborare cu Ministerul Sanatatii este de a mentine scolile deschise “in cea mai deplina normalitate posibila”, a explicat ministrul Fassmann la o conferinta de presa. In cooperare cu centrele de invatamant din intreaga tara se prevede testarea a circa 15.000 de elevi si 1.200…