Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a adaugat miercuri un judecator al Curtii Penale Internationale (CPI), pe costaricanul Sergio Gerarde Ugaldo Godinez, pe lista sa de persoane date in urmarire, insa fara a preciza motivul, informeaza AFP. "Urmarit in cadrul unei anchete penale", a scris Ministerul de Interne rus in baza de date…

- Ione Bellara, ministrul spaniol pentru Drepturile Sociale, spune ca premierul israelian Benjamin Netanyahu ar trebui sa fie judecat ca „criminal de razboi” la Curtea Penala Internationala. Ministrul a indemnat Europa sa actioneze de urgenta impotriva „genocidului planificat" in Palestina, scrie News.ro.Bellara…

- In Spania, prim-ministrul in exercițiu, Pedro Sanchez, a purtat discuții oficiale ieri, in premiera pentru un șef al guvernului central, cu separatiștii catalani și basci, in incercarea de a forma un nou executiv, informeaza Rador Radio Romania.Socialiștii lui Sanchez au nevoie de sprijin din partea…

- Egiptul a ramas si miercuri evaziv asupra posibilitatii de a deschide punctul de trecere de la Rafah pentru a le permite palestinienilor din Fasia Gaza sa se refugieze din fata blocadei si bombardamentelor intense asupra acestei enclave aflate sub asediul armatei israeliene dupa ce gruparea islamista…

- Miliardarul Benyamin Steinmetz, fost investitor la Roșia Montana, va fi predat autoritaților din Romania: Pe numele acestuia a fost emis un mandat european de arestare Miliardarul Benyamin Steinmetz, fost investitor la Roșia Montana, va fi predat autoritaților din Romania: Pe numele acestuia a fost…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP."De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati tinta fara avertisment, aceasta va avea ca…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind relațiile cu Belarus, in care solicita Curții Penale Internaționale sa emita un mandat de arestare pe numele președintelui belarus Alexandr Lukașenko. Potrivit rezoluției, Parlamentul European condamna participarea regimului lui Lukașenko la "razboiul…

- In rezoluția privind „relațiile cu Belarus”, Parlamentul European l-a recunoscut pe Aleksandr Lukașenko drept complice la crimele comise de Rusia in Ucraina, in special in ceea ce privește deportarea copiilor și a cerut emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele președintelui din Belarus,…