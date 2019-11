Stiri pe aceeasi tema

- Un militar francez a fost ucis in timpul unei operatiuni in Mali, sambata dimineata, dupa "declansarea unei incarcaturi explozive improvizate la trecerea vehiculului sau blindat", a anuntat Presedintia franceza intr-un comunicat, potrivit Agerpres.Victima, generalul de brigada Ronan Pointeau,…

- In perioada 01-19 iulie 2019, 16 elevi din clasele a X-a, specializarea Matematica – Informatica de la Colegiul Național Anastasescu Roșiorii de Vede s-au aflat in Valencia, Spania, pentru a efectua un stagiu de pregatire practica de trei saptamani, in companii de IT, conform profilului și curriculumului…

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, județul Galați, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ,,Dispeceratul ISU-SAJ a…

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ‘Dispeceratul ISU-SAJ a fost anuntat vineri,…

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, județul Galați, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ,,Dispeceratul ISU-SAJ a…

- FC Barcelona s-a dezlanțuit in partida cu Valencia din etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Spaniei, scor 5-2. Anssumane Fati, puștiul de doar 16 ani a deschis scorul pe Camp Nou in minutul 2. Pasa de gol a fost oferita de Frenkie de Jong.

- Procesul privind un meci suspectat ca a fost trucat, Levante - Real Zaragoza (1-2), disputat in 2011 in campionatul Spaniei, s-a deschis marti la Valencia, printre acuzati fiind Ander Herrera, fotbalistul echipei PSG, informeaza AFP potrivit Agerpres. Acest prim mare proces ce are loc in Spania intr-un…

- Un avion al companiei British Airways a efectuat o aterizare de urgența pe aeroportul din Valencia, dupa ce cabina pasagerilor era plina de fum dintr-un motiv necunoscut. Pasagerii au fost vazuți in timp ce erau scoși din aeronava pe toboganul de evacuare.