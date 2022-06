Direcția de Sanatate Publica Iași a anunțat ca in depozitul farmaceutic exista un stoc de un milion de tablete de iodura de potasiu. Pastilele sunt produse de compania Antibiotice SA Iași și vor putea fi distribuite catre populație in situația in care vor exista radiații nucleare. In perioada urmatoare, autoritațile vor stabili in ce condiții vor fi selectate farmaciile prin care se vor distribui tabletele de iod. In prima faza, medicii de familie vor prescrie pentru pacienții de pe lista lor doza conform grupei de varsta și factorilor de risc asociat. „In județul Iași sunt aproximativ un milion…