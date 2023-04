Stiri pe aceeasi tema

- Demisia intervine chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima sa vizita oficiala la Varsovia de la inceputul razboiului. Henryk Kowalczyk a declarat ca a decis sa renunte la functie din cauza deciziei Comisiei Europene de a prelungi importurile fara taxe vamale pentru…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat ca suma mica acordata de Comisia Europeana fermierilor romani „l-a enervat pana și pe președintele Iohannis”, care a reușit, vineri, sa o convinga pe Ursula von der Leyen sa se razgandeasca și sa reanalizeze ajutoarele acordate țarii noastre. Rareș Bogdan…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a reacționat dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca va aloca bani mai mulți fermierilor romani. El a subliniat ca PNL a cerut rediscutarea pentru ca „rezultatul primelor negocieri este de neacceptat”.

- Producatorii de cereale bulgari au organizat luni proteste si au cerut oprirea importurilor de grau din Ucraina, relateaza agentia DPA. Protestatarii care au participat la manifestatii in trei regiuni bulgare au afirmat pentru postul de radio public BNT ca graul produs in Bulgaria nu poate concura pe…

- Aproximativ trei miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene sunt alocati, anual, pentru agricultura din Romania, a declarat, joi, la Botosani, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, informeaza AGERPRES . Prezent in judetul Botosani pentru a promova oportunitatile de finantare prin…

- Eurodeputații din Comisiile pentru mediu, agricultura și petiții vor organiza astazi o audiere publica cu privire la inițiativa cetațeneasca europeana (ICE) „Salvați albinele și fermierii! Catre o agricultura prietenoasa cu albinele pentru un mediu sanato

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca s-a angajat sa aloce un milion de euro pentru mecanismul de finantare in domeniul pescuitului, care face parte din Acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) privind subventiile pentru pescuit, incheiat anul trecut, informeaza un comunicat de presa al Executivului…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca Prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro,…