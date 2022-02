UN MILION DE EURO PENTRU ÎMPĂDURIRI Programul lucrarilor de impaduriri și regenerari naturale al Directiei Silvice Iasi din anul 2021 a cuprins o suprafața totala de 496 de hectare, din care 50 de hectare impaduriri integrale, 56 hectare de completari, 33 de hectare de refaceri-calamitați și 357 hectare de regenerari naturale. S-au realizat impaduriri și regenerari naturale pe o suprafața totala de 530 hectare (57 ha impaduriri integrale, 67 ha de completari, 32 ha de refaceri-calamitați și 374 ha de regenerari naturale). „In anul 2021, Direcția Silvica Iași a efectuat lucrari de intreținere a puieților din plantații (lucrari de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

