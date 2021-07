Un miliard de scoici, midii și alte vietăți marine, ucise de temperaturile extreme din Canada Temperaturile extreme din Canada, au dus la moartea a aproape un miliard de midii, scoici și alte animale marine care traiesc pe plajele din Vancouver. Practic, ele au “fiert” la propriu la țarm, la cele 50 de grade care au fost inregistrate de camerele de termoviziune. Cel care a tras semnalul de alarma cu privire […] The post Un miliard de scoici, midii și alte vietați marine, ucise de temperaturile extreme din Canada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura extrema din Canada a dus la moartea a aproape un miliard de midii, scoici și alte animale marine care traiesc pe plajele din Vancouver. Practic, ele au fost „fierte” la propriu la țarm la cele 50 de grade care au fost inregistrate de camerele de termoviziune, potrivit CNN.

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Este cod portocaliu de canicula in aproape toata țara. Valorile vor crește considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile resimțite vor ajunge chiar și la 45 de grade. Meteorologii spun ca de patru ani nu s-au mai inregistrat asemenea valori. Meteorologii ANM au emis doua avertizari, de tip cod…

- Canada and the European Union launched a new partnership to secure supply chains for critical minerals and reduce dependence on China in a push for jobs and to counter climate change, according to Bloomberg. “With EU partners, we talked about what we can do to build a cleaner economy for years to come,”…

- Vaccinarea din Piața Obor care a avut ca bonus o porție de mici cu muștar a fost un adevarat succes. Aproape 1436 de persoane s-au imunizat sambata și duminica. Aglomerația la vaccinarea cu mici a ajuns și in preasa americana. Practic 42 de persoane s-au vaccinat pe ora in centrul deschis in Piața Obor.…

- Meteorologii au actualizat, duminica, prognoza speciala emisa pentru Bucuresti, unde pana miercuri va ploua torențial, iar vremea va fi racoroasa. Marți dimineața, temperaturile vor scadea pana la 10 grade Celsius. Duminica, cerul va fi variabil in prima parte a zilei, apoi instabilitatea atmosferica…

- Autoritațile au avertizat, sambata la pranz, asupra furtunilor puternice care vor matura sudul litoralului. A fost emis un cod roșu de vreme rea pentru mai multe localitați de pe litoral. Printre acestea se afla Vama Veche, Costinești și Mangalia, Tuzla. In aceste localitați sunt așteptate sambata furtuni…

- Dupa o luna aprilie despre care meteorologii spun ca va intra in istorie ca cea mai rece de cand se fac masuratori, Romania va va avea parte de o schimbare brusca a vremii, chiar de la o zi la alta. Meteorologii anunța ca o data cu debutul lunii mai, temperaturile vor crește chiar și pana […] The post…