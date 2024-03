Un miliard de lei pentru masa sănătoasă a elevilor. Peste 10.000 de elevi şi preşcolari din Argeș vor beneficia de acest program Programul national „Masa sanatoasa” urmeaza sa fie asigurat in 1.223 de scoli din tara, a anuntat Mihai Constantin, purtatorul de cuvant al Executivului, pentru acest an fiind aprobata suma de peste un miliard de lei, asigurata de la bugetul de stat. Aproximativ 459.000 de elevi si prescolari vor beneficia in acest an de o masa calda sau de un pachet alimentar in fiecare zi de curs, in limita valorii de 15 lei. Peste 10.000 de elevi din 27 de unitați de invațamant din Argeș vor fi și ei beneficiarii Programului Național „Masa Sanatoasa” in anul 2024! Programul se adreseaza preșcolarilor și elevilor… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

