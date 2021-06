Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta MiG-29 aparținand forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit, miercuri, in Marea Neagra, in timpul unor operațiuni militare, informeaza The Sofia Globe. Pana acum s-a gasit vesta de salvare a pilotului, dar nu se știe daca pilotul a fost sau nu catapultat. Potrivit presei bulgare,…

- In dimineața zilei de miercuri, un avion de tip MIG-29 ce aparținea forțelor aeriene din Bulgaria s-a prabușit in Marea Neagra. Avionul participa la exercițiul Shabla 21.Ministrul apararii din Bulgaria a anunțat ca aceasta aeronava a disparut de pe radare la ora 0:45AM. A fost declanșata o operațiune…

- Un avion militar MiG-29 din armata bulgara s-a prabusit in Marea Neagra in dreptul peninsulei Shabla in timpul exercitiilor militare Shabla 2021, a confirmat comandantul Fortelor navale bulgare, contraamiralul Kiril Mihailov, informeaza vineri novinite.com. ''In timpul efectuarii unei misiuni de…

- O drona militara a fost recuperata din Marea Neagra de un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Drona a fost predata MApN. Potrivit ARSVOM, drona, care este destul de mare, a fost gasita la 17 mile in larg. Parea ca plutește de mai multe zile in deriva și nu […] The…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata și peste 100 au fost ranite, ca urmare a prabusirii, duminica, a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev, din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim. Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare…

- Un segment semnificativ din racheta chinezeasca reintrata duminica in atmosfera Pamantului s-a dezintegrat deasupra Oceanului Indian, a anuntat agentia spatiala a Chinei, dupa speculatii intense despre locul in care ar putea cadea acest obiect de 18 tone, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres. „Conform…

- O doctorița in varsta de doar 37 de ani a fost gasita decedata in camera de garda a unui spital privat constanțean, conform Antena 3. Colegii au incercat sa o resusciteze, insa eforturile lor au fost in zadar și a fost declarat decesul. Cauza morții, la prima vedere, se pare ca a fost un stop […] The…

- Doi romani care locuiau in Spania au fost arestați dupa ce au fost auși sub acuzare ca au fost implicați in transportul celor 3 tone de cocaina, mare parte din cantitate fiind abandonata in Marea Neagra, in 2019. Cei doi barbați, de 32 și de 40 de ani, din Galați, aveau reședința in Spania dar […] The…