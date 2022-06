Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unei autoutilitare, 138 de recipiente din plastic cu lichid folosit in agricultura, in cantitate totala de 690 de litri, in cutii din carton destinate transportului de banane.…

- Cinci cetateni sirieni, toti barbati, au fost depistati intr o autoutilitara ce transporta pasari, joi, 2 iunie, in jurul orei 23.00, de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu, informeaza sambata, 4 iunie, Politia de Frontiera. Cei cinci cetateni au fost descoperiti…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-o autoutilitara pentru transport pasari, condusa de un cetatean roman, cinci cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit intr-un ansamblu rutier, condus de un cetatean roman de 42 de ani, cantitatea de 14,4 tone de deseuri metalice, care erau destinate unei societați comerciale de pe teritoriul Romaniei. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat la controlul de frontiera zece cetateni din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, ascunsi intr-un loc special amenajat din interiorul unei platforme auto. Astazi, in jurul orei…

- Politistii de frontiera bihoreni impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Nationale de Mediu nu au permis intrarea in Romania a unui ansamblu format din cap tractor și semiremorca, incarcate cu peste 22.900 kilograme de deșeuri care constau in hartie, pentru care soferul nu detinea documentatia necesara…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac impreuna cu lucratorii vamali au descoperit TIR-ul incarcat cu tutun. Soferul bulgar nu detinea documente de provenienta.