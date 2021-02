Stiri pe aceeasi tema

- Doi geologi suedezi au descoperit un meteorit cantarind aproape 14 kilograme in apropierea orasului Enkoping, din centrul Suediei, a informat marti Muzeul de Istorie Naturala, citat de DPA, arata Agerpres. Potrivit muzeului, roca descoperita ar fi principalul fragment rezultat in urma impactului…

- Este aproape la fel de vechi precum Universul. A fost numit un “super-Pamant“, dar de fapt este ceva destul de complex. In ultimii ani s-a descoperit un numar mare de planete, dar niciodata ceva ca acum. Studiul publicat The Astronomical Journal face tuturor cunostinta cu ultima descoperire a celor…

- Proba masculina de stafeta 4x7,5 km desfasurata duminica la Hochfilzen (Austria), in cadrul Cupei Mondiale de biatlon, s-a incheiat cu victoria Suediei, in timp ce reprezentantii Romaniei s-au clasat pe locul 24. Suedezii Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma si Sebastian Samuelsson…

- Guvernul suedez a propus ieri o noua lege cu caracter temporar care sa-i extinda puterile de a combate pandemia de COVID-19 și sa-i permita sa introduca masuri de lockdown precum inchiderea centrelor comerciale și salilor de fitness, relateaza Agentia Reuters, preluata de Hotnews. Legislația, care va…

- Trei universitați belgiene au inceput, luni, o campanie de testare in masa in randul elevilor, ca parte a unui studiu larg ce urmarește o mai buna ințelegere a transmisiei noului coronavirus in școli, potrivit The Brussels Times. Mii de copii au folosit primul dintr-o serie de teste de saliva in cadrul…

- O femeie in varsta de 70 de ani a fost arestata in capitala Suediei sub suspiciunea ca și-ar fi ținut fiul captiv in casa timp de decenii, au anunțat marți poliția și un procuror, citați de Reuters, potrivit MEDIAFAX. Barbatul a fost gasit duminica, ranit, in apartament de catre o ruda, a…

- Locuitorii din orașul Trelleborg din Suedia au vazut cum cerul de deasupra lor devine, in mod straniu, violet. S-a intamplat la inceputul lunii noiembrie, de mai multe ori, la caderea nopții. Intunericul era luminat brusc intr-o culoare neobișnuita, cu tenta violet, spre marea supriza a celor 43.000…

- Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei AC Milan, a castigat pentru a 12-a oara in cariera sa trofeul Balonul de Aur, rezervat celui mai bun fotbalist din Suedia, in timp ce Magdalena Eriksson a fost desemnata cea mai buna jucatoare suedeza in 2020, fiind recompensata cu trofeul Balonul de Diamant, cu…