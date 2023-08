Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Utilnavorep SA a fost infiintata in anul 1992, iar activitatea principala este "Repararea si intretinerea navelor si barcilorldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 3175, din data de 17 iulie 2023, a fost publicat anuntul prin care Consiliul de Administratie al societatii…

- CFR SA anunța ca, in bugetul prognozat pe 2023, veniturile sunt cu 351% mai mici, in comparație cu cele inregistrate in ultimul an fiscal. Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata…

- Legea prestatorului casnic, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, vine sa umple un gol legislativ si reglementeaza o zona in care activitatile se deruleaza, de cele mai multe ori, nefiscalizat si necontrolat. Reprezentanții ANAF au venit cu precizari in ceea ce privește reglementarea activitații…

- Statul roman acorda mai multe ajutoare și subvenții romanilor, iar unele dintre acestea se ridica la sume foarte mari. Așadar, pentru ce dau 100.000 de euro de la Stat pentru acești romani. E oficial, legea a fost promulgata de Klaus Iohannis. Ajutor de la stat in valoare de 100000 de euro. Cine beneficiaza…

- Pentru creșterea cantitaților de marfuri transportate pe Dunare, o prioritate in condițiile razboiului din Ucraina, Bazinul Maritim de la Sulina va fi pregatit pentru a permite incarcarea și descarcarea unora din navele maritime care așteapta in Marea Neagra intrarea pe Canalul Sulina. Dezvoltarea…

- Duminica, 21 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au executat o acțiune pe linia prevenirii descoperirii si combaterii faptelor ilicite care se comit pe domeniul contrafacerii și comercializarii de marfuri, desfașurata in targul auto din Satu Nou de Jos. ”Polițiștii…

- Voucherele materne sunt cele de care beneficiaza femeile insarcinate. Valoarea acestora este de 1.000 de lei, pentru fiecare femeie care urmeaza sa nasca. Acești bani pot fi folosiți pentru achiziționarea de medicamente și acte medicale specifice. Ce poți cumpara cu voucherele Materna 2023. Lista magazinelor…

- Senatorii vor sa modifice legea Voucherelor de vacanța: Pana la ce data vor fi acordate și categoriile de beneficiari Un proiect aflat in dezbatere la Senat aduce modificari ordonanței prin care sunt acordate voucherele de vacanța. Noile condiții ar urma sa fie aplicate de la 1 ianuarie 2024, relateaza…