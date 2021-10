Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori de la Universitatea din California Berkeley au descoperit ca un medicament folosit din anii 1950 pentru a combate alcoolismul poate ajuta la tratarea cazurilor de degenerare maculara, care conduc adesea la pierderea vederii, relateaza vineri EFE. Potrivit celor mai recente date…

- Infecția Covid-19 este mult mai grava la pacienții ai caror autoanticorpi neutralizeaza interferonii. Explicația este foarte simpli, acești interferoni sunt esențiali in lupta organismului impotriva infecției. Cercetatorii continua sa obțina succese in ințelegerea modului in care virusul SARS-Cov-2…

- STUDIU. Aspirina ar putea ajuta la lupta impotriva formelor agresive de cancer de san stimuland raspunsul la tratament al tumorilor rezistente, sustin medicii britanici, potrivit bbc.com, citat de Agerpres. O echipa din cadrul Christie NHS Foundation Trust, din Manchester, demareaza un studiu clinic…

- „Acest tratament va fi o arma importanta in arsenalul nostru impotriva COVID-19”, a declarat ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid.Informatiile despre noul tratament vin in contextul in care peste 6.100 de pacienti COVID-19 au fost spitalizati in Marea Birtanie in cursul acestei saptamani - un…

- Aspirina ar putea ajuta la lupta impotriva formelor agresive de cancer de san stimuland raspunsul la tratament al tumorilor rezistente, sustin medicii britanici, potrivit bbc.com. O echipa din cadrul Christie NHS Foundation Trust, din Manchester, demareaza un studiu clinic la care participa paciente…

- Un grup de cercetatori de la mai multe institute de cercetare din țara a venit in Geoparc cu scopul de a aduce știința mai aproape de publicul larg. Intalnirea desfașurata in Geoparc a fost gazduita de Casa pentru Știința și Arta „Dumitru Huzoni” din comuna General Berthelot. La ea au luat…

- Studiul, facut in Africa de Sud, este primul efectuat in lumea reala care vizeaza eficacitatea vaccinului impotriva variantei Delta, care este mult mai contagioasa decat celelalte tulpini, fiind dominanta in prezent in Europa. Cercetarile au fost facute in perioada februarie - mai 2021.La studiu, numit…

- Cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga și Institutul Max Planck pentru Cercetari Medicale din Germania au demonstrat ca infecția cu coronavirus poate fi tratata cu extract de artemisinina, o substanța care se conține in pelin. Rezultatele cercetarilor lor au fost publicate de revista științifica…