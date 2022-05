Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni, scrie Agerpres. In plus, ei au descoperit ca un medicament experimental s-a dovedit eficient in experimente…

- Crește numarul de cazuri de hepatita cu origine necunoscuta, insa cauza acestei boli ramane in continuare necunoscuta. Cercetatorii investigheaza posibile legaturi cu Covid-19, despre care s-a demonstrat deja ca cauzeaza probleme hepatice la unii pacienți, potrivit The Guardian. Peste 600 de cazuri…

- Dermatologii susțin ca buricul este adesea neglijat de oameni in momentul spalarii corpului. Potrivit acestora, aceasta este una din cele mai murdare parți ale corpului, unde se acumuleaza cele mai multe bacterii și mizeria. Tocmai de aceea este recomandat ca buricul sa fie curațat cu apa oxigenata…

- Mi-ar fi placut sa scriu cateva randuri despre fascinanta Barcelona, despre papagalii ei galagiosi ascunsi in palmieri, despre delicioasele pinchos din Carrer Blai sau despre broscuta testoasa din Barri Gotic care, se spune, implineste dorintele, dar sunt atrasa de un alt subiect, la fel de incitant,…

- Uleiul de masline te ajuta sa ții sub control greutatea corporala, regleaza glicemia, colesterolul, curața vasele de sange, previne formarea cheagurilor, amelioreaza depresia și protejeaza creierul de demența. Vitaminele A, D, E și K, precum și grasimile mono și polinesaturate din uleiul de masline…

- O pilula contraceptiva creata de cercetatorii de la Universitatea din Minnesota prezinta o eficiența de 99% in prevenirea sarcinii. Nu au fost scoase la iveala secundare secundare. Dupa testele de laborator, cele pe oameni vor incepe in curand. Potrivit mai multor studii, prima pilula contraceptiva…

- Bariera hemato-encefalica protejeaza creierul și il izoleaza de circulația sanguina generala. Aceasta bariera impiedica intrarea moleculelor toxice in sistemul nervos central, dar și unele remedii care ar putea fi utile in tratamentul bolilor neurologice. O echipa de cercetatori se pare ca a gasit o…

- Fructul care previne apariția bolii Alzheimer, cu multe beneficii pentru sanatate. Acest fruct este consumat frecvent de romani și recomandat de specialiști datorita beneficiilor pe care le are asupra organismului.