Un medic român face minuni: 100% vindecați de Covid în diferite stadii și fără o zi de spitalizare Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog și are pana acum aproape o mie de pacienți Covid vindecați fara o zi de spitalizare, doar cu medicație. Covidul este o pneumonie, una atipica, dar pneumonie, și trebuie tratata ca atare, spune dr.Groșan, potrivit national.ro ”Obiectivul meu de la inceputul pandemiei a fost ca niciun pacient sa nu ajunga pe masca de oxigen, nu intubat, pe masca. Și nu a ajuns. Eu ma duc pe medicația mea clasica, ieftina, care include și Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic pneumolog din Romania a vindecat de COVID aproape 1.000 de pacienti, tratand boala ca pe o pneumonie atipica și utilizand o medicație clasica și, in același timp, ieftina. Dr. Flavia Groșan este medic pneumolog-bronholog si precizeaza ca obiectivul ei a fost, inca de la inceputul pandemiei,…

- Emilian Imbri a vorbit despre creșterea ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus. Din cauza acestor cazuri a crescut și numarul paturilor de ATI ocupate de cazurile grave iar sistemul medical da semne de slabiciune. "Situația pe care o avem acum e rezultatul catorva saptamani bune in care nu am avut…

- Aproape o mie de pacienți Covid, in diferite stadii, au fost vindecați de un medic pneumolog-bronholog, care a ales sa abordeze boala ca pe o pneumonie atipica. Medicul roman avertizeaza ca in spitale se fac greșeli uriașe și ca protocolul Covid omoara, de fapt, bolnavii, noteaza national.ro.…

- Aurel Trandafir, zis Ali Sadoveanu, a fost asasinat in SUA de un alt interlop roman, care l-a impuscat in cap pe reprezentantul clanului Sadoveanu, informeaza Gandul . Miza executiei in stil mafiot era o suma de 200.000 de dolari. Un interlop din Buzau l-a executat pe Aurel Trandafir, lider al clanului…

- Medicul care a tratat primul caz de COVID-19 din Italia s-a vaccinat impotriva coronavirusului. Profesorul Raffaele Bruno e șeful secției de boli infecțioase a spitalului universitar San Matteo din Pavia și, alaturi de medicul roman Laura Ghibu, a realizat clipul cu explicații despre metoda ARN mesager…

- Medicul roman Radu Lupescu, anestezist și președintele Asociației medicilor din clinica Rhena de la Strasbourg, a fost decorat de președintele Franței, Emmanuel Macron, cu Ordinul național al Meritului, potrivit decretului publicat in Jurnalul Oficial al Franței, scrie G4Media. Radu Lupescu, doctor…

- Medicul de origine israeliana, mutat in urma cu mai mulți ani la Timișoara pentru a studia medicina, ii indeamna pe oameni sa se gandeasca bine ce vor face de sarbatori și concluzioneaza ca ”mai bine respectam niște reguli simple, decat sa ajungem cu o sonda in gat sau și mai tragic “ambalați” intr-un…

- Noi dezvaluiri despre starea de sanatate a lui Catalin Denciu, medicul erou de la Piatra-Neamț! Doctorii din Belgia care s-au ocupat de medicul roman spun cand va ieși din spital! Catalin Denciu și-a riscat viața pentru a-i salva pe pacienții aflați in incendiu, pe secția de Terapie Intensiva a spitalului!