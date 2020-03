Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, pana la ora 18, niciun iesean nu fusese confirmat cu coronavirus. Ieri-dimineata insa, in urma testelor efectuate in seara precedenta, inca 7 persoane din judet au fost diagnosticate cu noul coronavirus. De asemenea, erau in total 12 persoane infectate cu COVID-19 si care se aflau sub supraveghere…

- Rezultatele așteptate la testele de coronavirus de miercuri sunt negative, potrivit informațiilor din aceasta seara, 14 martie. Cele doua persoane suspectate, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, sunt negative la testele prelucrate la Iași și astfel se pune punct unei situații incordate.…

- Rezultatele așteptate la testele de coronavirus de miercuri sunt negative, potrivit informațiilor din aceasta seara, 14 martie. Cele doua persoane suspectate, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, sunt negative la testele prelucrate la Iași și astfel se pune punct unei situații incordate.…

- A fost confirmat cazul de coronavirus cu numarul 31 in Romania. Este vorba despre un barbat de 42 de ani, din Iași, care s-a intors din Veneția pe data de 2 martie. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica (GCS), in Romania sunt in prezent 31 de cazuri confirmate. „Este vorba de un barbat, 42 ani,…

- "Din informatiile primite, pacienta prezinta simptomele specifice infectiei cu acest virus de 14 zile. Noi suntem pregatiti pentru internare si izolarea ei. I se vor recolta probe iar rezultatul va fi gata maine dimineata. Decizia de carantina la Spitalul Providenta este o masura pe care trebuie sa…

- Profesoara de 32 de ani a fost transferata vineri de la Suceava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde a fost izolata. Potrivit directorului Directiei de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, femeia s-a intors din China pe 1 februarie, iar in 2 februarie a inceput sa se simta rau, vineri…

- Pacienta de la Suceava suspectata de infectie cu coronavirus a avut parte de un episod mai putin placut atunci cand a fost transferata de la Spitalul Judetean Suceava la Clinica de Boli Infectioase din Iasi. Unul dintre paramedicii care transportau targa a alunecat atunci cand a urcat pe rampa ambulantei…

- La finalul saptamanii trecute, numarul virozelor respiratorii in randul copiilor a inregistrat o crestere semnificativa, in ultima garda de la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" fiind consultati in decurs de 24 de ore 130 de copii. Dintre acestia, aproximativ 25 de…