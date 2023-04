Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea a anunțat ca unul dintre cei mai cunoscuți experți tehnici in consolidari din Romania, profesor doctor inginer Nicolae Botu, de la Facultatea de Constructii din Iasi, a venit ieri in Vrancea pentru a face o expertiza tehnica in urma alunecarii de teren care a avut loc la sfarșitul…

- ”Astazi am avut o intalnire de lucru cu David Muniz, insarcinatul cu afaceri al SUA, si cu Jessup Taylor, consilier economic adjunct. Am discutat despre ultimele evolutii ale parteneriatului Romania – SUA in domeniul energiei, in mod special cu privire la dezvoltarea programului nuclear civil”, a scris…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Legea devine mai aspra atat pentru vanzatorii de substanțe interzise, cat și pentru consumatori. Cei care cultiva, dețin sau comercializeaza droguri, risca ani buni de inchisoare. Actul normativ a fost promulgat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Romania va avea pedepse mai mari pentru folosirea…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Mai multe publicații internaționale au relatat in ultimele ore despre cazul stimulatoarelor cardiace luate de la persoane decedate și folosite la pacienți, in care medicul ieșean Dan Tesloianu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Agențiile Reuters și Associated Press au prezentat subiectul, care…

- Felicitari tuturor celor care au trimis petiții la comisiile de abuz din Parlament, la Consiliul Național contra discriminarii, la prefecturi, la parlamentari! Urmașii romanilor persecutați etnic și expulzați in 1940 din casele lor au demonstrat ca nu sunt bataia de joc a actualilor guvernanți care…