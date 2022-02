Polițiștii efectueaza, joi dimineața, 13 percheziții in Satu Mare, Cluj și Timiș, dupa ce un medic de familie a fost acuzat ca a eliberat certificate COVID false, prin ”vaccinarea la chiuveta”. 18 persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Medicul de familie este suspectat ca efectua ”vaccinarea” in cabinetele sale medicale din localitatea Homorodu de […] The post Un medic din Satu Mare, acuzat ca a eliberat certificate COVID false. Descinderi ale polițiștilor in trei județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .