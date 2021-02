Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Gheorghe Cuculici, șeful secției UPU a Spitalului Județean Ilfov, a fost rapus de coronavirus. El a murit in noaptea de duminica spre luni chiar in spitalul la care a lucrat. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Medicul…

- Un alt lucrator medical a decedat din cauza Covid-19. Este vorba despre Svetlana Ceaglei, care a activat la Institutul de Cardiologie in calitate de felcer-laborant mai bine de 30 de ani. Anunțul a fost facut de Institutul de Cardiologie miercuri, 13 ianuarie.

- Un medic chirurg de la Spitalul Raional Ungheni a decedat din cauza Covid-19. Este vorba despre Arcadie Natrașevschi. Anunțul a fost facut joi, 17 decembrie, de catre reprezentanții Spitalului Raional Ungheni.

- Doctorul in științe medicale, medicul chirurg endoscopist al Spitalului Republican, Alic Cotonet, a decedat la varsta de 58 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu Covid-19. Informația a fost confirmata de IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga” printr-o postare pe pagina oficiala de Facebook.

- O doctorița din cadrul spitalului Raional din Cahul a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19. Este vorba despre Elena Cirnici, care activa in calitate de cardiolog in cadrul aceleiași instituții. Anunțul a fost facut pe o rețea sociala de catre Spitalul Raional Cahul.

- Fostul antrenor de baschet Valerian Netolitzchi a decedat, luni, la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, din cauza infectiei cu noul coronavirus, in ciuda eforturilor depuse de medici in ultima saptamana, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Baschet. Fratele legendarului stelist…

- Așa-numitul „istoric”, autor de manuale de istorie falsa, Sergiu Nazaria s-a stins din viața la doar 62 de ani. Anunțul a fost facut de Liliana Beniuc pe pagina sa de Facebook. „Pledez pentru doua conceptii de istorie în cadrul aceleiasi lectii. Noi toti am iesit…

- Intreg personalul Secției consulare a Ambasadei Romaniei la Chișinau va fi testat la COVID-19. Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, unde se precizeaza ca testarea are loc dupa ce un angajat al Consulatului s-ar fi infectat cu noul coronavirus.