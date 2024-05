Premierul armean Nikol Pasinian a precizat ca elicopterul care il transporta a fost nevoit sa efectueze o aterizare de urgenta din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Incidentul nu a provocat victime. Anuntul lui Nikol Pasinian Orasul Vanadzor, in nordul Armeniei, este situat intr-o vale inconjurata de munti. „Totul este bine. Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, elicopterul […] The post Emotii si in Armenia! Elicopterul care il transporta pe premierul Nikol Pasinian, aterizare de urgenta first appeared on Ziarul National .