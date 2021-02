Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 40 de ani a cazut intr-un parau in zona Mița. Acesta a fost scos din apa, iar intervenția prompta a medicului (aflat in zona, in timpul liber) i-a fost vitala: Incidentul s-a petrecut in localitatea Mița, in zona Izvorul Zanelor. Din primele informații rezulta faptul ca un barbat de 40…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat spune ca și el a fost afectat de restricțiile impuse in timpul pandemiei de coronavirus. ”Un an greu și un an trist pentru ca am vazut ce insemna impactul acestui virus și am pierdut colegi, medici, pompieri, polițiști, ambulanțieri.…

- Intamplarea a avut loc in jurul orei 09:30, in apropiere de Piața Centrala din municipiul Adjud.Plutonierul adjutant Tabacaru Florin, abia ce iși terminase de facut cumparaturile, cand, la ieșirea din incinta Pieței a vazut o mulțime de oameni care strigau dupa ajutor.Cand s-a apropiat, a vazut pe un…

- Un barbat de 49 de ani, victima a unui accident rutier ce a avut loc joi dupa-amiaza la iesirea din localitatea Lupac spre Oravita, in judetul Caras-Severin, a fost salvat de un pompier militar care se afla in timpul liber, dupa ce a ramas incarcerat in autoturism. Potrivit Inspectoratului…