- Tarile reunite la summitul de la Dubai incearca sa ajunga la un acord asupra unui plan de actiune global pentru a limita schimbarile climatice suficient de repede astfel incat sa mai poata fi evitate inundatii dezastruoase, canicula mortala si schimbarile ireversibile ale ecosistemelor lumii. Un proiect…

- Proiectul declarației comune a Conferinței ONU pe tema schimbarilor climatice (COP28) a exclus referirile la eliminarea combustibililor fosili, pe fondul opoziției statelor producatoare de petrol și gaze, un grup coordonat de Arabia Saudita. Documentul, care va trebui aprobat de reprezentanții celor…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit intr-un interviu pentru Digi24 despre scopul vizitei sale in Statele Unite și susține ca nu s-a dus in SUA ca sa caute sprijin electoral. El a spus ca in viitor se va intalni și cu vicepreședintele Kalama Harris. Premierul a precizat ca in programul inițial era inclusa…

- In urma finalizarii procesului de licitație, Teatrul Național din Timișoara a semnat contractul pentru servicii de proiectare și de execuție a lucrarilor de modernizare a Salii 2. Proiectul este susținut și finanțat de Ministerul Culturii, care l-a inclus in obiectivele Programului Timișoara 2023.

- Primarul Mircia Gutau a semnat contractul de execuție pentru proiectul „Utilizarea energiei din resurse regenerabile la nivelul UAT Ramnicu Valcea”. 11 imobile publice devin „verzi” din punct de vedere al consumului energetic prin montarea de panouri fotovoltaice și de echipamente adiacente. Cladirile…

- O suprafața de peste 1.700 de hectare din jurul Brașovului va deveni padure-parc , cu trasee pentru plimbari si ciclism, spatii de recreere, facilitati sanitare, precum si locuri de joaca pentru copii. Comisia Tehnica de Avizare pentru Silvicultura (CTAS) din cadrul Ministerului Mediului a aprobat transformarea…

- Este pentru prima data cand in judetul Alba, un proiect dedicat acestei tematici atat de necesare si totodata inepuizabile se desfasoara cu un numar apreciabil de participanti. Astfel, la aceasta actiune au luat parte peste 1500 de doamne din 64 de localitati ale judetului. Au discutat impreuna cu medici,…

- Este vorba de ansamblul imobiliar Centrum, dezvoltat pe vechea platforma industriala IPEG din comuna Apahida. Proiectul va fi pe „masa” consilierilor locali din Apahida in ședința ordinara de joi, 26 octombrie 2023.