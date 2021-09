Un mare oraș din România intră în scenariul roșu! Unde va intra în vigoare carantina de weekend Timișoara este primul oraș care intra in scenariul roșu, unde carantina de weekend se va aplica la sfarșit de saptamana. Astfel, Timișoara va fi supusa unor noi restricții, au anunțat membrii Comitetului pentru Situații de Urgența Timiș. Timișorenilor nu le mai este permisa circulația in intervalul orar 20:00 – 05:00, de vineri pana duminica. Cei care vor avea nevoie sa iasa din case, o vor putea face doar dupa ce vor completa declarația pe propria raspundere. 26 de localitați din județul Timiș intra in scenariul roșu, ținand cont ca pragul de patru la mia de locuitori a fost depașit. In ceea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, orașul Jimbolia și alte localitați din județul Timiș vor avea, incepand din 24 septembrie, din nou magazinele inchise de la ora 18.00, in zilele de weekend. Totodata, dupa ora 20.00, oamenii se vor deplasa doar cu declarație pe proprie raspundere. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența…

- Timișoara se apropie de o rata a infectarii de 5 cazuri la mia de locuitori, astfel ca orașul intra, incepand din acest sfarșit de saptamana, in carantina de noapte. Masura se aplica doar in zilele de vineri, sambata și duminica, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Timișorenilor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in sedinta online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidenta de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Timis, anexe intocmite pe baza…

- Timișoara este primul oraș care intra in scenariul roșu, unde carantina de weekend se va aplica la sfarșit de saptamana. In urma cu cateva momente, membrii Comitetului pentru Situații de Urgența Timiș au stabilit ca Timișoara va fi supusa unor noi restricții. Este vorba despre carantina…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența ar trebui sa se intalneasca, miercuri, pentru a stabili noi masuri anti-Covid pentru localitațile cu rata de peste 4 la mie, printre care și Timișoara, Giroc, Ghiroda, Dumbravița, dar și Padureni și Sacoșu Turcesc. La o astfel de rata intervine carantina…

- Timișoara este primul municipiu din țara in care certificatul verde devine obligatoriu. Asta dupa ce ieri, numarul infectarilor a sarit de 3 la mia de locuitori. Astfel, incepand de astazi, intra in vigoare solicitarea certificatului verde. Tot astazi este programata intrunirea Comitetului Județean…

- La punctele de frontiera de intrare și ieșire din Grecia s-au format cozi uriașe, sambata dupa-amiaza, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a noilor restricții. Aglomerația este obișnuita unor weekenduri de vara, dar acum se adauga și faptul ca la miezul nopții Grecia intra in scenariul roșu.…

- S-a actualizat lista țarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Romania. Noua lista intra in vigoare la 1 august. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Grecia intra in zona rosie DOCUMENT…