- Un mare juriu a fost constituit, pentru a stabili daca dosarul intocmit de catre procurorul Manhattanului Cyrus Vance impotriva lui Donald Trump si grupul sau poate justifica organizarea unui proces, scrie presa americana, relateaza AFP.

- Procuratura statului New York a inceput o ancheta penala asupra afacerilor lui Donald Trump, desfașurate prin compania Trump Organization, scrie BBC. Pina acum, ancheta urmarea doar aspectele civile ale afacerilor sale. Un purtator de cuvint al procurorului general a declarat ca ancheta privind compania…

- Trump Organization, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte american Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James, potrivit www.newsweek.com . “Am informat Trump Organization ca ancheta noastra asupra acestei…

- Fostul presedinte american Donald Trump a sustinut un discurs politic in care a criticat in weekend politica lui Joe Biden, la o nunta la Mar-a-Lago, o statiune balneara in Florida, unde isi are resedinta, in loc sa vorbeasca despre cuplul casatorit, arata o inregistrare video de aproximativ doua…

- ​Clubul din Palm Beach (Florida) al lui Donald Trump, Mar-a-Lago, a fost închis partial dupa cazuri de COVID-19 în rândul personalului, au informat vineri media americane, scrie AFP, preluata de Agerpres.Fostul presedinte republican locuieste la Mar-a-Lago de când a parasit…

- BUCURESTI, 1 mart – Sputnik, Doina Crainic. Conferința pentru acțiunea politica conservatoare (CPAC) este un forum anual, organizat anul acesta in Florida de catre Uniunea Conservatoare Americana. Sputnik a transmis in direct din Orlando, Florida, unde fostul președinte Donald Trump a sustinut primul…

- Fostul lider american a vorbit public pentru prima data dupa expirarea mandatului sau de președinte. Fostul președinte american Donald Trump este convins ca, la urmatoarele alegeri prezidențiale, democrații vor fi invinși și atunci, poate, el va decide sa-i invinga. El a declarat acest lucru in timpul…