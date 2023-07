Un cunoscut fermier din Bragadiru, care lucreaza suprafețe insemnate de teren agricol in sudul țarii, a suferit pagube importante in urma incendiului de vegetație de marți, in urma caruia a pierdut circa 40 de hectare de rapița. Este vorba de Ionuț Constantin Olteanu, patronul Agromad Crops, care a postat pe Facebook o poza cu urmarile incendiului, iar comentariul este elocvent: aproape 40 de hectare de rapița facute scrum. Olteanu lucreaza circa 14.000 hectare de teren agricol in mai multe județe din sudul țarii. Un incendiu puternic de vegetație a avut loc, marți seara, in apropierea Bucureștiului,…